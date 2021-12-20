النفط يقلص خسائره عند الإغلاق

تراجعت أسعار النفط بنحو 3% عند تسوية تعاملات الإثنين، مع القلق حيال متحور “أوميكرون” الجديد وتداعياته على أنشطة الاقتصاد حول العالم.

وتضررت أسعار النفط من إعلان هولندا بدء تطبيق إجراءات إغلاق جديدة لوقف تفشي فيروس “كوفيد-19″، بالإضافة إلى إعلان المملكة المتحدة احتمالية تشديد القيود الحالية، وقرار ألمانيا منع دخول الأشخاص من المملكة المتحدة باستثناء المواطنين والمقيمين والمسافرين العابرين بين البلدان.

وقال “كليفن وونج” محلل السوق لدى “سي إم سي ماركتس” CMC Markets في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز”، إن هبوط أسعار النفط حدث نتيجة المخاوف المتعلقة بتقييد وشيك للأنشطة الاقتصادية عالميًا من أجل احتواء زيادة الإصابات بـ”أوميكرون”، الأمر الذي يزيد من مخاطر تباطؤ الطلب.

وهبط سعر خام برنت القياسي تسليم شهر فبراير بنسبة 2.7% أو دولارين ليصل إلى 71.52 دولار للبرميل عند التسوية، بعد أن وصل خلال التعاملات إلى 69.28 دولار.

كما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير بنحو 3% أو 2.11 دولار ليسجل 68.61 دولار للبرميل.

وسجل سعر خام نايمكس تسليم يناير – في أخر أيام العقد – هبوطا بمقدار 2.63 دولار ليصل إلى 68.23 دولار للبرميل.