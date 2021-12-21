إنفاذاً لتوجيهات سامية من قيادة #المملكة: شحنة مساعدات سعودية تصل مطار الخرطوم

في اطار الدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لأشقائها في السودان، استقبل مطار الخرطوم الدولي فجر اليوم الثلاثاء شحنة مساعدات صحية وبيئية تبلغ أكثر من ٤٦ طناً تشمل مولدات كهرباء وأجهزة تنفس ومضخات وطلمبات مياه والاف الناموسيات المشبعة وغيرها.

كان في استقبال الطائرة المقلة لهذه الشحنة سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم علي بن حسن جعفر، ووكيل وزارة الصحة المكلف ومدير الادارة العربية بوزارة الخارجية السودانية ومدير ادارة السلام في الخارجية السودانية ومسؤول من العون الإنساني ووفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية.

وتاتي هذه المساعدات إنفاذاً لتوجيهات سامية من قيادة المملكة العربية السعودية بالوقوف دائما مع الشعب السوداني في كل الظروف والأوقات وتأكيداً على عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.