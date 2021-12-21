اليابان تنفذ حكم الإعدام بثلاثة أشخاص

نفذت اليابان اليوم الثلاثاء حكم الإعدام بثلاثة أشخاص محكوم عليهم بهذه العقوبة، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في وزارة العدل ومصادر أخرى.

وتم الاتصال بالوزارة التي لم تؤكد هذه المعلومات على الفور، وعمليات الإعدام هذه هي الأولى في البلاد منذ ديسمبر2019، ومنذ أن تولى رئيس الوزراء فوميو كيشيدا السلطة أوائل أكتوبرالماضي.

ولم تعلن وسائل الإعلام المحلية عن هوية الأشخاص الذين تم إعدامهم، وأعدمت اليابان ثلاثة سجناء في العام 2019 و15 في العام 2018، من بينهم 13 من طائفة أوم شينريكيو التي نفذت هجوماً دامياً بغاز السارين عام 1995 استهدف مترو أنفاق طوكيو.

واليابان حيث ينتظر أكثر من 100 سجين تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، هي واحدة من الدول المتقدمة القليلة التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام، وعادة ما تنفّذ عمليات الإعدام بعد فترة طويلة من النطق بالحكم، وتكون شنقاً.

ومدى عقود، كانت السلطات تبلغ السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بأنهم سيعدمون قبل ساعات فقط من التنفيذ.