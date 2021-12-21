رئيس “فيفا” يدافع عن إقامة المونديال كل عامين

دافع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو، عن إقامة بطولة كأس العالم كل عامين، وذلك “لكيلا نفقد الشباب الذين يشجعون” من ضمن أسباب أخرى.

جاءت تصريحات إنفانتينو خلال القمة التي عقدها الاتحاد الدولي مع الاتحادات الـ207 الأعضاء، والتي استعرض خلالها أيضاً الأجندة الدولية الجديدة.

وقدم “فيفا” خلال القمة دراسة جدوى حول مقترحه، والتي تشمل إقامة كأس العالم كل عامين، وفي ختامها أعلن إنفانتينو أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.

وعند الوصول لتلك النقطة تحديداً، حدد فنّد إنفانتينو الأسباب التي سيكون بمقتضاها تنظيم المونديال كل عامين، أمراً مثيراً للجميع، وأحدها يُركز على الشباب الذين، وفقاً لرأيه، سيتعلّقون أكثر بكرة القدم في حالة تنفيذ هذا القرار.

وقال في هذا الصدد “إذا أردنا ألا نفقد الشباب المتعلقين بكرة القدم، فعلينا تقديم الاحتمالات التي تزيد من شغفهم. ليس هناك أمر يضاهي إقامة المونديال كل عامين.

تم عمل استقصاء بين أكثر من 100 ألف شخص، والأجيال الحديثة تريد المونديال بوتيرة أكبر”.