ضبط 1000 مخالف لنظام مزاولة المهن الهندسية

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين، ضبط أكثر من 30 مخالفة و1000 مخالف لنظام مزاولة المهن الهندسية من خلال جولاتها التفتيشية، بعد مباشرة البلاغات على المكاتب والشركات الهندسية.

وأكدت الهيئة أهمية هذا الإجراء الذي سيحد من انتشار المكاتب الهندسية المخالفة، والتي قد تشكل ضرراً مباشراً على الخدمة الهندسية المقدمة للمستفيد، مبينة أنها تؤمن بأن المستهلك والمستفيد المباشر من الخدمات الهندسية، شريك لها في مراقبتها لجودة الخدمات الهندسية التي تقدم له.

ودعت المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدمة الشكاوى والإبلاغ عن المكاتب الهندسية المخالفة، وذلك من خلال إرسال البيانات والمعلومات الخاصة بالمكتب أو الشركة الهندسية المخالفة، على النموذج الخاص

بذلك على موقعها الرسمي، وهي بدورها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات التي تحفظ حقوق المستفيدين من الخدمات الهندسية.