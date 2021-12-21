اليوم بداية #الشتاء.. #المسند: #الشمس ستكون في أخفض ارتفاع لها

قال الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية إن اليوم الثلاثاء، هو نهاية فصل الخريف والذي دام 90 يوماً، وعند الساعة 07:00 مساء اليوم بداية فصل الشتاء.

وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”: “نهار اليوم في الرياض أقصر بثلاث ساعات وأربع دقائق من نهار 21 يونيو وقت الانقلاب الصيفي”.

وأضاف المسند “وغداً عند الزوال تكون الشمس في أخفض ارتفاع لها خلال السنة”.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة أن الكرة الأرضية ستصل نقطة الانقلاب الشتوي اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر عند الساعة 06:59 مساءً بتوقيت مكة (03:59 مساءً بتوقيت غرينتش) وستكون الشمس ساطعة مباشرة على مدار الجدي وهي علامة على بداية فصل الشتاء وسوف يستمر شهرين و 27 يوما و 11 ساعة و34 دقيقة في النصف الشمالي من كوكبنا.

والانقلاب الشتوي يحدث يسبب ميلان محور الأرض وحركتها حول الشمس ولأن الأرض أثناء دورانها حول الشمس ليست عمودية ولكن مائلة بمقدار 23.5 درجة.

ولذلك فإن النصف الشمالي والنصف الجنوبي يتبادلان الأماكن في استقبال ضوء الشمس وعليه فإن ميلان الأرض وليست المسافة التي تفصلها عن الشمس هي السبب في حدوث الفصول الاربعة.

كما أن القطب الشمالي يكون مائل بعيدا عن الشمس في يوم الانقلاب الشتوي وتصل الشمس ظاهرياً إلى أقصى نقطة جنوب السماء لذلك فإن جميع المواقع شمال خط الاستواء يكون طول النهار أقل من 12 ساعة في حين ان المناطق جنوب خط الاستواء يكون النهار أطول من 12 ساعة.

وبشكل عام ليس كل الأماكن حول العالم لها شروق وغروب في يوم الانقلاب الشتوي، فشمال الدائرة القطبية عند خط العرض 66.5 درجة شمال لا يوجد شروق او غروب للشمس في هذا اليوم لأن الشمس تبقى تحت الأفق طوال اليوم، في حين ان الدائرة القطبية الجنوبية عند خط العرض 66.5 درجة جنوب لن يرصد شروق او غروب للشمس ايضاً لأن الشمس تظل فوق الأفق طوال اليوم وهي ظاهرة تعرف بشمس منتصف الليل وهي أحد أدلة كروية الأرض.

ويلاحظ في يوم الانقلاب الشتوي تأخر الفجر والشمس تشرق من أقصى الجنوب الشرقي وقوس المسار الظاهري للشمس في قبة السماء يكون منخفضا ، وعند الظهر “الزوال” تكون ظلال الأشياء في اقصى طول لها خلال السنه ومن ثم يأتي غروب الشمس مبكراً.