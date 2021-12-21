إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 275.8 مليوناً

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي “كوفيد_19” ارتفاع عدد الإصابات إلى 275 مليوناً و815 ألفا و930 إصابة، الثلاثاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 5 ملايين و377 ألفا و168 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 247 مليونا و498 ألفا و889 حالة، بحسب موقع “وورلد ميتر”.

_سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 5326 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و453 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة في الهند أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ 34.75 مليون إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 478007 وفيات.

وسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 270 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفات.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1291737 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28882 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1253298 حالة.

كما سجلت كوريا الجنوبية 5202 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, و52 وفاة, خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها, أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 575,615 إصابة, فيما بلغت حصيلة الوفيات 4,828 وفاة.

فيما سجّلت الصين اليوم 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين في بيان أن 57 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً، مبينة أن إجمالي الإصابات في بر‭ ‬الصين الرئيسي بلغ 100467 إصابة، فيما بقي إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4636 وفاة.

وسجّلت ألمانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية، 23428 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و462 وفاة.

وأشارت بيانات معهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات إلى ستة ملايين و833050 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 108814 وفاة.