إيلون_ماسك يسدد رقما خياليا للضرائب

وضع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مؤسس ورئيس شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية “تسلا” حدا للتكهنات والجدل

بشأن صفقته التاريخية لبيع جزء من حصته في شركة تسلا، بعد إعلانه أنه سيدفع ضرائب أكثر من 11 مليار دولار خلال العام الحالي.

وفي رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال ماسك، “لهؤلاء المندهشين، سأدفع ضرائب تزيد على 11 مليار دولار خلال العام الحالي” لتكون أكبر مبلغ يسدده شخص واحد للضرائب في تاريخ الولايات المتحدة.

وكان ماسك، أغنى رجل في العالم بثروة تقدر بنحو 254 مليار دولار، قد باع حصة من أسهم “تسلا” واستخدم خيارات شراء الأسهم منذ بداية تشرين ثان/نوفمبر الماضي، حيث باع السهم بسعره السوقي الحالي واشترى السهم مقابل حوالي 6.24 دولار مستغلا خيارات شراء الأسهم التي تعود إلى عام 2012 .

يذكر أن ماسك، تعرض للانتقادات في أعقاب تقارير ذكرت أنه لم يسدد ضرائبه في عام 2018.

ووفقا لمعدلات الضرائب في الولايات المتحدة فإن ماسك، سيدفع حوالي 53% من صافي ثروته للضرائب.

وانعكس التعثر الذي شهدته سوق الأسهم الأمريكية هذا الأسبوع على أغنى شخص في العالم، إيلون ماسك.

وتراجعت ثروة ماسك إلى 245.1 مليار دولار هذا الأسبوع، حيث انخفضت بنحو 20.3 مليار دولار بين إغلاق التداول يوم الجمعة 10 ديسمبر/كانون الأول والجمعة 17 ديسمبر/كانون الأول، بسبب اضطراب سعر سهم تسلا وإغلاقه نهاية الأسبوع على انخفاض بنسبة 8.3%.

وكان أداء تسلا أقل من السوق الأوسع. فقد انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.9%هذا الأسبوع، بينما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.7%، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى متحور أوميكرون الجديد شديد العدوى وإمكانية رفع مستوى الفائدة في 2022 مما يضع الأعباء على المستثمرين.

وحصل ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا”، وشركة استكشاف الفضاء “سبيس إكس “، على لقب “شخصية العام” من مجلة تايم الأمريكية.

ويخلف أغنى رجل على هذا الكوكب، في ترتيب شخصية العام بمجلة “تايم” الأمريكية، رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس.

وماسك، البالغ من العمر 50 عامًا، يُعرف عنه أنه غريب الأطوار وكذلك برسائله السيالة على “تويتر”، حيث لديه أكثر من 66 مليون متابع.

ورجل الأعمال من أصل جنوب إفريقي الحاصل على الجنسية الكندية ثم الأمريكية، ليس شخصية توافقية، وذلك حسب وكالة فرانس برس.

وقال إدوارد فيلسنتال، رئيس تحرير المجلة تعليقا على هذا الاختيار: “لإيجاده حلولا لأزمة وجودية، وتجسيده الإمكانيات والمخاطر في عصر عمالقة التكنولوجيا، وقيادته التحولات الأجرأ والأكثر تأثيرا على المجتمع، تمنح مجلة تايم إيلون ماسك (لقب) شخصية العام لعام 2021”.