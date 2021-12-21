أجمل بداية لعام 2022.. “موسم الرياض” يقدم الحفل الأضخم غنائيا في “Riyadh Trio Night”

أشعلت تغريدة المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تصدرت محرك البحث “غوغل” وأصبحت “تريند”، مزيحا من خلالها الستار على أضخم حدث فني في الوطن العربي سيشهده موسم الرياض ليلة 31 ديسمبر 2021 ليكون أجمل بداية لعام 2022 ممثلا في حفل هو الأكبر والأضخم والأبرز غنائيا بعنوان Riyadh Trio Night ، تقدمه الهيئة العامة للترفيه، من تنظيم وإشراف هرم شركات الإنتاج روتانا للصوتيات والمرئيات.

وكشف تركي آل الشيخ في تغريدته على “تويتر” بوستر الحفل الفريد الذي سيضم 13 مطربا ومطربة ، يقودهم “فنان العرب” محمد عبده، أما بقية النجوم فهم : عبادي الجوهر، عبدالله الرويشد، نوال الكويتية، أحلام، ماجد المهندس، نبيل شعيل، أصالة، أنغام، اصيل ابو بكر، علي بن محمد، فهد الكبيسي، أسما لمنور.

وأرفق “آل الشيخ” تغريدته بقوله: “فيه أقوى من كذا؟ يوم 31 ديسمبر الوعد في موسم الرياض”.

في السياق؛ تفاعل سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مغردا بثقة” جاهزيييين”.

بدورهم، نجوم هذا الحدث الفني الضخم Riyadh Trio Night تفاعلوا مع كشف الإعلان عن حفلهم لبداية عام 2022 ، الذي سيكون حقا ليلة الليالي ويتذكرها عشاق وجمهور الغناء الخليجي والعربي كونها حدثا فنيا لن يتكرر إلا في موسم الرياض.

وغرد ماجد المهندس: “راح تكون من أجمل الليالي في اقوى المواسم .. موسم الرياض”.

وعلق عبد الله الرويشد واصفا الحدث بقوله :”ليلة من بدر الليالي”.

وغردت بأنغام بحماس معلقة :”تخيل الرياض ليلة راس السنة وكل هؤلاء النجوم بيحتفلوا معاك في موسم الرياض كل سنة وأنتم طيبين”.

وغردت أصالة بحب قائلة :”كما هي السعودية قائدة في العطاء وسباقة بالابهار ارادت ايضا ان تكرم الفن العربي بالمكرمين بليلة يرأسها الأستاذ القمر محمد عبده اشارك أساتذتي واحبتي النجوم الكبار في عاصمة روحي الرياض. كلي شوق لهذا الجمع وكلي امتنان لمن جمعنا الهيئة الصادقة للترفيه بقيادة الشجاع ابو ناصر الحبيب، وسيحقق هذه الليلة الشركة الرائدة وبيتي الذي ولدت فيه روتانا برئاسة عرابنا الغالي سالم الهندي .. انتظرونا وانا معكم عم بستنى”.

أما نبيل شعيل فأعاد نشر تغريدة المستشار تركي آل الشيخ مؤكدا ثقته “بهكذا حدث”.

وغرد أصيل أبو بكر: “إن شاء الله نجتمع على خير مع جمهورنا الحبيب في مملكتنا الحبيبة بحفل قوي مع مجموعة من الأساتذة الفنانين في سنة جديدة تعم بالخير والسلام لبلدنا الحبيب.. والامن والامان والازدهار والتقدم”.

وغردت أسما لمنور، سعيدة بمشاركتها، تقول: “أقوى حفلات موسم الرياض الموعد 31 ديسمبر”. ووصف فهد الكبيسي الحفل أنه “أقوى الليالي”.

ومع استمرار تواصل وتفاعل بقية النجوم مع هذه الليلة وهذا الحفل تاريخ 31 ديسمبر، ومتابعة ورصد الإعلام والسوشيال ميديا والجمهور لهكذا حدث أسطوري سيقام على مسرح “محمد عبده ارينا في بوليفارد الرياض سيتي، تم الكشف أنه سيرافق النجوم في الحفل فرقة الأوركسترا الموسيقية المصرية بقيادة المايسترو وليد فايد.

من جانبه، شكر سالم الهندي ثقة تركي آل الشيخ واشادته بهذا الحفل الفريد من نوعه، الذي ينفرد به موسم الرياض وتقدمه الهيئة العامة للترفيه، قائلا :”دعم واهتمام ومتابعة ابوناصر دائما حاضرة ومحفزة لنا لتقديم الأفكار الجديدة دوما”.

وأضاف: “نحن سعداء أن تحظى شركتنا روتانا في مملكتنا الحبيبة بهذه الثقة في تنظيم والاشراف على أكبر حفل فني يشهده العالم العربي نهاية 2021 وبداية 2022، لتكون سهرة Riyadh Trio Night بمضمونها، وأهمية نجومها، وفكرتها الجديدة التي ستحبس الأنفاس طوال فترة العرض والتي سنرى فيها النجوم يغنون سويا، لقاءً فنيا أسطوريا فريدا من نوعه يسجل ويحسب عربيا ودوليا لموسم الرياض.. وكل عام والجميع بخير”.