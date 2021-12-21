ذوي شهداء أمن الدولة يزورون مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

استقبلت إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة، بمنطقة الصياهد الجنوبية شمال شرق الرياض، عددًا من ذوي شهداء أمن الدولة، حيث حضروا عدداً من الفعاليات والأنشطة المصاحبة.

وتحدث محا يحيى فقيه، أحد ذوي شهداء الواجب بأن الزيارة رائعة، مؤكدًا أن هذا ليس مستغرب على القائمين على نادي الإبل، وفي مقدمتهم فهد بن فلاح بن حثلين رئيس مجلس الإدارة المشرف العام على المهرجان.

وقال فقيه: “سعدنا حقًّا بهذا الاستقبال الكبير، وانبهرنا بما شاهدناه من فعاليات وعروض متنوعة”.

وسخرت لجنة المسؤولية الاجتماعية في المهرجان، كافة الإمكانيات لتسهيل تحركات وتنقلات أبناء الشهداء داخل أروقة المهرجان، حيث شاهدوا عرض منافسات بكار مفاريد الوضح، كما زاروا معرض “أفلا ينظرون”، وخيمة البادية والسواني، إضافة إلى منافسات مزاين الإبل، بهدف تعريفهم على الخدمات والجهود المقدمة للمحافظة على التراث.