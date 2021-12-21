“البيئة والمياه والزراعة” تشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل عبر 65 فريقاً بيطرياً

تشارك وزارة البيئة والمياه والزراعة، في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السادسة في الصياهد الجنوبية، بـ65 فريقاً بيطرياً.

وتضم الفرق البيطرية، أطباء ومساعدين وفنيين بيطريين، يقدمون خدمات بيطرية تشمل التسجيل والترقيم والتشخيص وخدمات الرعاية البيطرية والفحوصات المخبرية، إضافة إلى الإرشاد البيطري.

وأكدت الوزارة، أنه على ملاك الإبل ضرورة مراجعة مكاتب الخدمات البيطرية في المهرجان، لاستكمال جميع الإجراءات والفحوص البيطرية، للحصول على بطاقة مشاركة.

وتحتوي مكاتب الخدمات التابعة للوزارة، على عيادات بيطرية، تستقبل الحالات المرضية خلال فترة المهرجان، وتقوم بعمليات التدخل الجراحي في الحالات الحرجة، إضافة إلى رصد المخالفات لنظام الرفق بالحيوان وتطبيق الأنظمة والإجراءات.