دولة أوروبية تطلب من السكان بدء العمل من منازلهم اعتبارا من يوم الإثنين المقبل

طلبت البرتغال من السكان بدء العمل من منازلهم اعتبارا من يوم الإثنين المقبل.

أعلنت السلطات الصحية في البرتغال، اليوم الإثنين، أنه تم تطعيم أكثر من 88 ألف طفل في بداية هذا الأسبوع ضد فيروس “كورونا” على مستوى البلاد.

وذكرت صحيفة “ذا برتغال نيوز المحلية” أنه تم تطعيم حوالي 77 ألف طفل، أمس الأول، للذين تتراوح أعمارهم بين 9 و11 عامًا دون موعد في مراكز التطعيم المنتشرة في جميع أنحاء البلاد على يستمر تطعيم الأطفال حسب الجدول الزمني المقرر.

وستتاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و11 عامًا والذين لم يتم تطعيمهم في بداية هذا الأسبوع الفرصة لتحديد موعد التطعيم في الأيام القليلة المقبلة.

وتقدر الحكومة أنه سيتم إعطاء الجرعات الثانية من لقاح الأطفال الخاص بشركة فايزر في الفترة ما بين 5 فبراير و13 مارس من العام المقبل.