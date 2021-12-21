توصية بإنشاء مركز الأمير محمد بن سلمان الدولي لدراسات الإبل

اختتمت اليوم الثلاثاء الموافق ٢١ ديسمبر ٢٠٢١، فعاليات مؤتمر الملك عبدالعزيز الدولي الأول للإبل، تحت عنوان “اقتصاديات ودراسات الإبل”، والذي عقد على هامش مهرجان الملك عبدالعزيز الإبل في نسخته السادسة، خلال الفترة من ١٩-٢١ من الشهر الحالي، بتنظيم نادي الإبل بالشراكة مع المنظمة الدولية للإبل ووزارة البيئة والمياه والزراعة، بمشاركة عدد من المتحدثين المتخصصين في شتى مجالات الإبل من مختلف دول العالم.

وتضمنت مشاركة المختصين عدة محاور، شملت مجالات اقتصاديات الإبل، والاستخدامات الطبية لمنتجات الإبل، والمنشطات، ووراثة وتناسليات الإبل، حيث أثرى المتحدثون والمدعوون النقاش حول هذه المحاور والتحديات المستقبلية، التي تواجه قطاع الإبل، وتوصل المجتمعون إلى التوصيات الآتية:

– عقد مؤتمر الملك عبدالعزيز الدولي الأول للإبل بشكل سنوي ضمن فعاليات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل.

– التوسع التدريجي في توجيه الدعوات لعدد من الجهات والشركات ذات العلاقة بقطاع الإبل، من داخل وخارج المملكة للحضور والمشاركة في المؤتمر.

– إنشاء منصة إلكترونية دولية تحت إشراف الأمانة العامة للمؤتمر تجمع المهتمين بالإبل من باحثين وعلماء ونشر أبحاثهم والتعريف بها.

– إنشاء مركز الأمير محمد بن سلمان الدولي لدراسات الإبل، ليكون مظلة دولية لجميع العلماء والمختصين في أبحاث الإبل.

– تشكيل أمانة عامة للمؤتمر، تحت إشراف المنظمة الدولية للإبل لتقوم بإدارة أعمال المؤتمر طوال العام.

– إطلاق جائزة دولية لأبحاث ودراسات الإبل، تتضمن عدة فئات لتشمل معظم قطاعات الإبل على أن يكون للجائزة أمانة عامة، ولجنة علمية، وتكون ضوابطها ومعاييرها على درجة عالية من الكفاءة.

– رفع برقية شكر وتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله لدعمه للمؤتمر.

– رفع برقية شكر وتقدير لمقام ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله لدعمه للمؤتمر.

– رفع برقية شكر وتقدير لرئيس نادي الإبل مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين حفظه الله لدعمه للمؤتمر