إطلاق “ميثاق الصياهد 2021” في ختام مؤتمر الملك عبدالعزيز الدولي للإبل

شهد ختام فعاليات مؤتمر الملك عبدالعزيز الدولي الأول للإبل، الذي نظمه نادي الإبل بالشراكة مع المنظمة الدولية للإبل ووزارة البيئة والمياه والزراعة مؤتمر الملك عبد العزيز الدولي الأول للإبل (دراسات واقتصاديات الإبل) خلال الفترة من 19-21 ديسمبر 2021، بمشاركة عدد من المتحدثين المتخصصين في شتى مجالات الإبل من مختلف دول العالم، إصدار “ميثاق الصياهد 2021”.

وبعد أن أثرى المتحدثون والمدعوون النقاش حول المحاور والتحديات المستقبلية التي تواجه قطاع الإبل، صدر ميثاق الصياهد، الذي يوضح المبادئ والأسس العالمية التي يتبعها المؤتمر سنوياً، وجاءت على النحو التالي:

-الاهتمام بتطوير قطاع الإبل سعياً لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

-التأكيد على أن الإبل مصدر لتحقيق الأمن الغذائي العالمي.

-التعاون في دعم وتشجيع الدراسات والبحوث في مجالات الإبل المختلفة.

-الاهتمام بنشر ثقافة تربية ورعاية الإبل عالمياً نظراً للأدوار الاقتصادية والاجتماعية المهمة، التي تلعبه لمجابهة التغيرات المناخية العالمية.