ذعار بن ذيب يتوج بالمركز الأول في مفاريد الوضح

12 فردية عرضت أمام لجان التحكيم

الصياهد – المركز الإعلامي

توج ذعار ذيب القحطاني، بالمركز الأول في منافسات فردي مفاريد الوضح، خلال مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام في الصياهد الجنوبية، شمال شرق الرياض.

وحقق المركز الثاني خلال المنافسة التي شهدت عرض 12 فردية أمام لجان التحكيم، مشبب بن فياض الدوسري، وحل في المركز الثالث والرابع سعود بن راشد الهاجري، وحصل على المركز الخامس محمد صالح الشول المري.

من جهته، أوضح ذعار القحطاني مالك الفردية “رعود” الفائزة بالمركز الأول في منافسات فردي مفاريد الوضح، أن الفردية مشترا، وتعود سلالتها إلى “الهدب” فحل مجول الدوسري.