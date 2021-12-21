مهرجان المؤسس يُعرف بأدوات ومستلزمات الإبل

استعرض القائمون على مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة المقام في الصياهد الجنوبية، مستلزمات الإبل وأدوات الامتطاء على ظهورها عبر مجموعة من المجسمات التي يعرضها في صالة العرض بخيمة الملاك، وذلك بهدف تعريف الزوار على جميع ما يتعلق بها.

وتأتي المجسمات المعروضة لتعبر عن كل أداة كانت تستخدم، حيث وضعت إدارة المهرجان شرحاً مفصلاً، بجانب كل أداة من الأدوات المستخدمة في امتطاء ورعاية الإبل.

ومن أبرز المستلزمات التي عرضها المهرجان الخطام (الرسن)، وهو حبل يربط به الذلول من عند الرأس للتحكم في سيرها وتغيير اتجاههها، وكذلك الجلال (كسوة الإبل) وهو قماش يوضع على جسم الناقة من الأعلى ويكون في الصيف خفيف وفي الشتاء سميك لحمايتها من البرد والمحافظة على الوبر، وأما (الهجار) فهو حبل يربط بالقائمة الأمامية والقائمة الخلفية لمنع البعير من الهروب.

ومن المستلزمات الأخرى، (الخرج) وهو عبارة عن حقيبتين متصلتين ببعضهما، تعلق على الشداد الخشبي وتكون عادة مزخرفة بالألوان الزاهية المصنوعة من الصوف.

وكذلك استعرضت (الجنايب)، وهي أشرطة من الصوف تستخدم لتزيين الناقة، وكذلك (الشمايل) وهي قطعة من الصوف توضع على ضرع الناقة وذلك لمنع الحوار من الرضاعة.