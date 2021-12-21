التعليم تطلق “النسخة الثانية” لمسار التميّز للابتعاث

أعلنت وزارة التعليم عن إطلاق مسار التميّز للابتعاث أحد مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي بنسخته الثانية، والذي يهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية الشاملة وفق رؤية المملكة 2030، ورفع مستوى التأهيل العلمي للطلاب والطالبات.

وأوضحت الوزارة أن التقديم على مسار التميّز للابتعاث للسنة الأكاديمية 2022-2023م متاح حتى تاريخ 5 مايو 2022م عبر منصة سفير التقديم، من خلال الرابط الإلكتروني https://ksp.moe.gov.sa/ ​ وفقاً للاشتراطات العامة المعلنة، كما سيتم إعلان النتائج بعد المفاضلة وذلك خلال شهر يونيو 2022 . ​

من جهته أكد معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار د.محمد بن أحمد السديري أن إطلاق هذا المسار ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي؛ يأتي استجابة لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في استثمار القدرات البشرية، ومساهمتها في التنمية الشاملة، وتلبية احتياجات وظائف المستقبل، منوهاً معاليه بتوجيهات معالي وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ في العمل على برامج الابتعاث وتطوير آلياته ومساراته، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال إتاحة الفرص للطلاب والطالبات للالتحاق بأفضل الجامعات العالمية.