الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر ديسمبر 2021م من برنامج صكوك المملكة المحلية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين اليوم الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر ديسمبر 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث حُدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 415 مليون ريال سعودي (أربعمئة وخمسة عشر مليون ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 200 مليون ريال سعودي (مئتي مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي.

وبلغت الشريحة الثانية 215 مليون ريال سعودي (مئتين وخمسة عشر مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلادي.

يأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية لعام 2021م التي أعلن عنها المركز بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني www.ndmc.gov.sa، والتي يستعرض عبرها جدول إصداراته المحليــة لتتناسب مـع أيام عمل السوق الدولية فيما يتعلق بإعلانات الإصدار ومواعيد التسوية.