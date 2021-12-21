وزير الخارجية اليمني: بعد مرور عام على وصوله.. حاكم إيران العسكري في صنعاء لم يعد على قدميه ولا ذاق تمر اليمن

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن دفع النظام الايراني بالضابط في فيلق القدس حسن ايرلوا حاكما عسكريا بصلاحيات مطلقة في العاصمة المختطفة صنعاء، إيذانا بمرحلة جديدة من التدخل انتقلت فيها طهران للواجهة في إدارة التصعيد السياسي وإجهاض الحلول السلمية للازمة، وقيادة العمليات العسكرية ميدانيا في مأرب والبيضاء وشبوة.

وأضاف في تغريدة عبر “تويتر”: “احتفت مليشيا الحوثي بحسن ايرلوا، واستقبلته بالسجاد الاحمر، ومكنته طيلة فترة تواجده في صنعاء من قرارها السياسي والعسكري “السلم، الحرب” ليمارس خلالها طقوس الحاكم الفعلي، الذي يتصدر الاحتفالات، يزور المؤسسات، يتفقد الأوضاع، لتكشف للعالم انقيادها وتبعيتها العمياء للنظام الايراني”.

وتابع: “بعد عام من وصول ايرلوا حاكم عسكري تبخر مشروع طهران في اليمن على صخرة استبسال وصمود مأرب، وعادت تستجدي الوساطات لمجرد اجلاءه،بعد ان مرغ اليمنيون بدعم من التحالف بقيادة السعودية أنفها في التراب. أما ايرلوا الذي اختبر باس اليمنيين، فلا هو عاد مشيا على قدميه كما دخلها ولا هو ذاق تمر مارب”.