بيع أول رسالة نصية قصيرة في التاريخ

بيعت أول رسالة نصية قصيرة SMS في التاريخ مقابل 120 ألف دولار بتكنولوجيا “ان اف تي” أرسلت عبر شركة الاتصالات البريطانية “فودافون” في الثالث من ديسمبر 1992 لتوثيق الأصالة الرقمية خلال مزاد علني أقامته فرنسا.

والرسالة التي بيعت هي التي تلقاها ريتشارد جارفيس المتعاون مع شركة الاتصالات فودافون خلال فترة عيد الميلاد، من 15 حرفا وفيها عبارة “Merry Christmas” ميلاد مجيد، و الشاري كندي ويعمل في مجال التقنيات الجديدة، وهو المالك الحصري لنسخة رقمية فريدة لبروتوكول الاتصالات الذي أُرسلت من خلاله أول رسالة نصية قصيرة في العالم.

الجدير بالذكر أن تكنولوجيا “ان اف تي” تعتبرالمحرك الأساسى لسوق المزادات في العالم، ويستند إلى تقنية (بلوك تشين) ويوثق كذلك التبادلات بالعملات المشفرة .