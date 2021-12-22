استولت عليه بالقوة.. مليشيا الحوثي تقتحم منزل أكاديمي وتطرد أسرته

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني قيام مليشيا الحوثي التابعة لإيران برفقة فرقة (الزينبيات) باقتحام شقة أستاذ الفكر التربوي بجامعة صنعاء الدكتور أحمد محمد الدغشي.

وأوضح الوزير الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مليشيا الحوثي اقتحمت شقة الدكتور الدغشي الواقعة في السكن الجامعي، وطردت أسرته من المنزل واستولت عليه بالقوة ومنحت عشرات الأكاديميين مهلة أسبوع لإخلاء منازلهم‏.

وأشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي نفذت منذ انقلابها حملة ممنهجة للتضييق على أعضاء هيئة التدريس ونهب شققهم في السكن الجامعي بجامعة صنعاء، ومنحها لمحسوبين عليها وعناصرها من خارج الجامعة وعدلت اللائحة الخاصة بنظام التسكين، وسيطرت بالقوة على عشرات الشقق رغم صدور حكم المحكمة الإدارية ببطلان إجراءاتها.

وأكد أن ما تقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران من عمليات سلب ونهب وتنكيل بالمدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لم يسلم منها أحد، حتى نخبة المجتمع من الأكاديميين الذين أفنوا حياتهم في طلب العلم والعمل في خدمة المجتمع والوطن، ليجدوا أنفسهم في العراء دون سكن أو مرتبات أو أي حقوق‏.