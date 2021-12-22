الشرطة الإيطالية: التحقيق مع إنتر ميلان بسبب صفقات مشبوهة

أفاد حامل لقب الدوري الإيطالي، إنتر ميلان، أنه يخضع لـ”تحقيق أولي”، في احتيال محتمل مرتبط بصفقات انتقال لاعبين، لينضم بذلك إلى غريمه يوفنتوس الذي تحوم حوله شبهات مماثلة.

قال إنتر في بيان يوم امس الثلاثاء: قدمنا المستندات المطلوبة المتعلقة بانتقالات بعض اللاعبين خلال موسمي 2017-2018، و2018-2019″، بناءً على طلب مكتب المدعي العام في ميلانو، الذي أجرى عمليات تفتيش في مقر النادي.

وكجزء من هذا “التحقيق الأولي”، يرغب الادعاء في “التحقق من انتظام حسابات المكاسب الرأسمالية” الناتجة عن بيع اللاعبين بحسب ما أشار النادي، مؤكداً بأنه يلتزم بمبادىء محاسبة “صارمة” في ميزانياته العامة.

بالإضافة إلى مكاتب إنتر، استحصلت الوحدة المالية في الشرطة الإيطالية على وثائق من مقر رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم الموجود أيضاً في ميلانو، وذلك بحسب مكتب المدعي العام الذي فتح هذا التحقيق الأولي ضد مجهول بسبب “اتصالات احتيالية”.

وبحسب وكالة “أنسا” الإيطالية، فإن المبلغ الإجمالي للمكاسب الرأسمالية التي يحقق فيها القضاء، يبلغ قرابة 100 مليون يورو خلال الموسمين المعنيين، وتتعلق ببيع قرابة عشرة لاعبين.

وتأتي هذه العملية بعد أقل من شهر بقليل على استهداف يوفنتوس بتحقيق مماثل.