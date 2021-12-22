إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 276.6 مليوناً

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 276 مليونا و593 ألفا و547 مصابا، حتى صباح الأربعاء 22 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و385 ألفا و351 حالة، فيما تعافى 248 مليونا و103 آلاف و819 حالة.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى ستة ملايين و878709 بعد تسجيل 45659 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 109324 بعد تسجيل 510 وفيات جديدة.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء تسجيل 7456 إصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 583 ألفا و65.

وأضافت البلاد 78 حالة وفاة جراء الإصابة بكورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 4906 .

كما أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 100544.

وذكر بيان من اللجنة أن 57 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، فيما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

وسجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 848 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” ووفاة 47 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغت 377081 من ضمنهم 313782 حالة تم شفاؤها، و 21457 حالة وفاة.