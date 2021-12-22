تراجع #أسعار_الذهب في #السعودية وعيار 21 عند 188.99 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية بداية تعاملات اليوم الأربعاء 22 ديسمبر/ كانون الأول 2021، بالتوازي مع هبوط المعدن الأصفر عالميا.

وبلغ جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، 215.98 ريال (57.53 دولار).

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) إلى 188.99 ريال (50.34 دولار).

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كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 مستهل تعاملات اليوم الأربعاء في السعودية إلى نحو 161.99 ريال (43.15 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية اليوم الأربعاء، فقد انخفض سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 125.99 ريال (33.56 دولار).

سجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، تراجعاً إلى 6717 ريالا (1789 دولارا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية صباح تعاملات اليوم الأربعاء نحو 1,512 ريال (402.70 دولار).

وعالميًا انخفضت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي، في نهاية تعاملات الثلاثاء، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وجاء تراجع أسعار المعدن الأصفر، مع ارتفاع قوي للأسهم الأمريكية خلال التعاملات، إذ صعد مؤشر داو جونز أكثر من 500 نقطة، ما يعادل 1.6%، ما حدّ من جاذبية الذهب بصفته ملاذًا آمنًا.

كانت أسعار الذهب قد تراجعت بأكثر من 10 دولارات، في نهاية تعاملات الإثنين، لتسجّل الهبوط الأول في 3 جلسات متتالية.

وفي ختام الجلسة، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب -تسليم فبراير/شباط- بنسبة 0.3%، ليصل إلى مستوى 1788.70 دولارًا للأوقية.

وتراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1%، مسجلًا 1788.27 دولارًا للأوقية.

وفي التوقيت نفسه، ارتفع سعر العقود الآجلة للفضة -تسليم مارس/آذار- بنسبة 1.1%، مسجلًا 22.53 دولارًا للأوقية.

كما صعد البلاتين الفوري بنسبة 0.2%، مسجلًا 937.57 دولارًا للأوقية، في حين ارتفع سعر البلاديوم الفوري بنسبة 2.7%، ليصل إلى 1801.20 دولارًا للأوقية.