« #الغذاء_والدواء_الأمريكية» تعتزم السماح باستخدام حبوب #فايزر و #ميرك لعلاج #كورونا

تستعد هيئة الغذاء والدواء الأمريكية للسماح باستخدام حبوب شركتي فايزر وميرك لعلاج كوفيد-19 خلال الأسبوع الجاري، حسبما أفادت مصادر مطلعة، وهي نقطة تحول في مكافحة الجائحة، ستوفر قريبًا أدوية للمرضي بكوفيد-19.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء أمس الثلاثاء عن المصادر المطلعة قولها إنه من الممكن أن يصدر إعلان بهذا الشأن اليوم الأربعاء، إلا أنهم أشاروا إلى أن هذه الخطط يمكن أن تتغير.

وتهدف حبوب “باكسلوفيد” التي تنتجها شركة فايزر و”مولنوبيرافير” التي تنتجها شركة ميرك إلى علاج الأشخاص المعرضين لخطر أكبر والذين تأكدت إصابتهم بكوفيد-19. ويمكن أن يخفف هذان العقاران، حيث يتناول المرضى سلسلة من الحبوب منهما في المنزل لعدة أيام، العبء على المستشفيات المرهقة من الإصابات المرجح أن تتزايد خلال فصل الشتاء في الولايات المتحدة.

وقال إريك توبول، مدير معهد سكريبس للأبحاث الانتقالية “هذا أهم شيء يحدث خلال الجائحة بعد اللقاحات”. إن توقيت الإعلان، في وقت متأخر من العام، غير معتاد بالنسبة لهيئة الغذاء والدواء ويعكس الحاجة الشديدة للعقارين.