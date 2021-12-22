رغم مخاوف ” #أوميكرون”.. ” #برنت” يستقر عند 74 دولارا

استقرت أسعار النفط اليوم إذ يترقب المتعاملون مؤشرات الطلب على الوقود وسط المخاوف المتعلقة بكوفيد-19 بعد أن علقت سنغافورة السفر بدون حجر صحي وجددت أستراليا حملة التطعيم مع ارتفاع حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وارتفع مزيج برنت في المعاملات الآجلة ثمانية سنتات أو 0.1 في المائة إلى 74.06 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 3.4 في المائة في الجلسة السابقة.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا أي 0.3 في المائة إلى 71.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 0610 بتوقيت جرينتش بعد أن قفز 3.7 في المائة أمس الثلاثاء.

وقال ستيفان بانسل الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا أمس الثلاثاء إن الشركة التي تنتج لقاح كورونا لا تتوقع مشكلة في تطوير جرعة معززة واقية من المتحور أوميكرون ويمكنها البدء في العمل خلال أسابيع.

وبحسب “رويترز”، قالت مصادر في السوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 3.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 17 ديسمبر.

ومن المنتظر صدور البيانات الأسبوعية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.