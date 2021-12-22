” #هيئة_الاتصالات” تُطلق مرحلتها الخامسة من خدمة #التجوال_المحلي في قرى وهجر منطقتي #مكة_المكرمة و #الباحة

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المرحلة الخامسة من خدمة التجوال المحلي، والتي ستُغطي 5737 قريةً وهجرةً بمنطقتي مكة المكرمة والباحة، وذلك عقُب إطلاق الخدمة في مناطق عسير، والرياض، والقصيم، والشرقية، والحدود الشمالية، والجوف، والمدينة المنورة، وحائل، وتبوك، في مراحلها السابقة.

وأوضحت الهيئة، أن المرحلة الخامسة لخدمة التجوال المحلي تستهدف 4801 قرية وهجرة في منطقة مكة المكرمة، و936 قريةً وهجرةً في منطقة الباحة، لافتةً النظر إلى أن المرحلة الخامسة تأتي ضمن خطط مجدولة لإكمال تنفيذ خدمة التجوال المحلي في كافة القرى والهجر، بمختلف مناطق المملكة بنهاية العام الميلادي الجاري، عُقب توقيع الاتفاقيات التجارية بين شركة الاتصالات السعودية “stc”، وشركة اتحاد الاتصالات “موبايلي”، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين” في نهاية أغسطس الماضي.

وتُمكن “هيئة الاتصالات” مُقدمي الخدمة من الاستفادة من شبكات الاتصالات الخاصة بمقدمي الخدمة الآخرين لتلبية متطلبات المستفيدين من خلالها، ودعم وصول مُقدمي الخدمة لأكبر عدد من المستخدمين، بما يضمن زيادة عدد الخيارات المتاحة؛ ورفع مستوى المنافسة والارتقاء بجودة الخدمة وتحسين تجربة المستخدم من جهةٍ، ودعم تمّكين التحوّل الرقمي في قرى وهجر المملكة.

يُذكر أن خدمة “التجوال المحلي” تمكّن المستخدمين من تغيير الشبكة إلى مُقدم خدمة آخر في حال عدم توافر تغطية لمقدم الخدمة الأساسي، دون أي رسوم إضافية على المستخدم، وتشمل كافة الخدمات الصوتية، والإنترنت، والرسائل النصية القصيرة sms، وتستهدف الخدمة أكثر من 21 ألف قرية وهجرة في مختلف مناطق المملكة.