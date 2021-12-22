هذه تفاصيلها.. 6 فرص عقارية كبرى بجدة بمساحات تتجاوز 680 ألف متر مربع

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، عن مزاد فرص التطوير الحضوري الذي يقام تحت إشرافه، حيث يعرض المزاد فرصًا عقارية كبرى في جدة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 29 من شهر ديسمبر الحالي.

ويعرض المزاد أكثر من 6 فرص استثمارية متنوعة من العقارات القيمة والنوعية وذات المواقع المتميزة والبعد الاستثماري، بمساحات كبرى تقدّر بأكثر من 680 ألف متر مربع، منها أراضٍ تجارية في واجهة جدة البحرية في حي الشاطئ، والفردوس، والساحل والبغدادية الغربية.

يُعَد مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، بيت الخبرة المتخصص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بشفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع بها المركز.