اعتباراً من الغد.. ” #المسند”: النهار سيأخذ من حصة الليل

أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، أن الليل يتوقف عن الأخذ من حصة النهار اعتبارًا من اليوم (الأربعاء)، بينما يبدأ النهار اعتباراً من الغد في الأخذ من حصة الليل.

وفسّر المسند هذه الظاهرة بأن اليوم يوافق حدوث ظاهرة الانقلاب الشتوي، حيث تتعامد الشمس على مدار الجدي في الـ 21 والـ22 ديسمبر من كل عام.

وأشار إلى أن كل سنة تشهد اعتدالين وانقلابين، ويتسبب تعامد الشمس على خط الاستواء في 20 أو 21 مارس فيما يُعرف بالاعتدال الربيعي، بينما يتسبب تعامدها على مدار السرطان في 20 أو 21 يونيو في الانقلاب الصيفي.

وتابع بأن الاعتدال الخريفي، يحدث بسبب تعامد الشمس على خط الاستواء في 22 أو 23 سبتمبر، فيما يحدث الانقلاب الشتوي لتعامد الشمس على مدار الجدي في 21 أو 22 ديسمبر.

ولفت إلى أن اليوم يشهد دخول برد الانصراف، ويعنى به انصراف الشمس من تعامدها على مدار الجدي، مشيرًا إلى القول المأثور “لا برد إلا بعد الانصراف”.