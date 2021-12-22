أمانة العاصمة المقدسة ترفع أكثر من 4 أطنان من المخلفات مجهولة المصدر

نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية، جولات ميدانية مُكثَّفة لإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري ومعالجة الظواهر السلبية.

وأوضحت الأمانة قِيام الفِرق الرقابية التابعة لها بتنفيذ جولات عدة لإزالة التشوه البصري في نطاق البلدية، أسفر عنها رفع أكثر من 4 أطنان من مخلفات البناء مجهولة المصدر في عددٍ من المواقع، إضافةً إلى إزالة مجموعة من السلاسل المخالفة لحجز مواقف السيارات، تؤدي إلى إشغال المواقف العامة بصورة عشوائية وبطرق غير نظامية مخالفة ومشوهه للمنظر العام، مشيرة إلى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأزالت بلدية المعابدة الفرعية 59 مظلة مخالفة متعدِّية تعدٍ جزئي على الطرق العامة، وذلك للحدّ من ظاهرة المظلات العشوائية على الطرقات والأرصفة والأراضي الفضاء، مشيرةً إلى أن الإزالة تمّت بعد إشعار ملاكها بوضع المُلصقات التحذيرية وتوجيه الإنذارات لهم بضرورة مراجعة قسم خدمات المرافق بالبلدية لإتخاذ الإجراءات النظامية.

وتواصل بلدية العتيبية الفرعية الجولات الرقابية، على الباعة الجائلين المخالفين الموجودين في نطاقها الإشرافي، بالتعاون مع الدوريات الأمنية، أسفر عنها مصادرة أكثر من 600 كجم من الفواكه والخضار وتسليمها بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام وإتلاف الفاسد منها.

وفي السياق ذاته, قامت الفرق الرقابية في بلدية المسفلة الفرعية بحملة ميدانية موسعة بمشاركة الإدارة العامة للنظافة على المواقع التي يوجد فيها المخالفون الذين امتهنوا غسل السيارات في الشوارع العامة بطرق عشوائية مخالفة، أسفر عنها مصادرة وإتلاف 227 من الأدوات والبراميل المستخدمة في عملية غسيل السيارات.

وأكَّدت أمانة العاصمة المقدسة استمرار الجولات الميدانية لمعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري ومتابعة جميع المنشآت والمحال المتعلقة بالصحة العامة في النطاق الإشرافي لأمانة العاصمة المقدسة، ويتم تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، داعية الجميع الإبلاغ عن المخالفات وذلك عبر مركز البلاغات البلدية الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.