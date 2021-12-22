أمير الحدود الشمالية: “وعد الشمال” ترجمة لرؤية 2030 وبيئة خصبة لتحقيق الطموحات

تفقّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، شركة معادن وعد الشمال للفوسفات.

وكان في استقبال سموه الرئيس التنفيذي لمعادن عبدالعزيز عسكر الحربي وعدد من القيادات في الشركة.

واستهل سموه جولته التفقدية بالوقوف على مبنى الإدارة لشركة “معادن” وعد الشمال للفوسفات، والتقى بمجموعة من موظفي الشركة، مستمعاً لشروحات موسعة عن القدرات والكفاءات البشرية في المركز وإمكاناته الفنية.

كما شاهد سموه عرضاً مرئياً وثائقياً عن شركة وعد الشمال، وعرضاً آخر عن تقدم وتطور الأعمال بالشركة، وتضمّن العرض أهم برامج التدريب والتوظيف لاستقطاب وتطوير الشباب السعودي خاصة أبناء منطقة الحدود الشمالية للعمل في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات.

وتم تقديم شرح مفصل عن طرق وأساليب التعدين في المنطقة واهتمام “معادن ” بالمحافظة على البيئة ومطابقتها للمعايير الدولية والمحلية، كما اطلع على جهود شركة معادن في مجال المسؤولية الاجتماعية ومبادراتها التنموية ، ثم تجوّل سموه داخل المجمعات الصناعية للشركة .

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في ختام الزيارة أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وفّرت كل سبل النجاح لإعداد “وعد الشمال”، لتكون مدينة صناعية نموذجية متكاملة، تدعم قطاع التعدين لأن يكون الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي، بعد النفط والبتروكيماويات.

وقال سموه: “تجسد مدينة وعد الشمال بيئة خصبة لتحقيق طموحات المواطن في العيش برفاهية، وزيادة الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي، بما يحمله ذلك من توليد للوظائف المباشرة وغير المباشرة، وتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، إلى جانب ما تحمله المدينة من أبعاد الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، التي تنعكس على حياة الفرد بشكل ملموس وتوفير مصدر دخل لأبناء الوطن، خصوصًا أبناء منطقة الحدود الشمالية، وصقل مهاراتهم وقدراتهم، والاستفادة من طاقاتهم؛ مواكبة لأهداف رؤية المملكة 2030 .

وعدّ سموه مدينة وعد الشمال ترجمة لرؤية 2030، التي تسعى للاستفادة المثلى من الموارد المعدنية غير المستغلة بالمملكة، مؤكدًا حرصه على تقديم كل ما يمكن من دعم ومساندة لدفع عجلة التنمية والاستثمار، وتوسع الأعمال في المنطقة.

بدوره، ثمّن الرئيس التنفيذي لشركة معادن وعد الشمال للفوسفات المهندس محمد بن عيسى مروحي لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية جولته التفقدية لشركة “معادن وعد الشمال للفوسفات” والوقوف ميدانياً على المشروعات و دعمه وتحفيزه للقطاع الصناعي بالمنطقة.

يذكر أن مدينة وعد الشمال أصبحت اليوم، أولى محطات سلسلة صناعة الفوسفات الوطنية العملاقة، ويقدر إنتاج شركة معادن وعد الشمال للفوسفات 3 ملايين طن من الأسمدة تشمل فوسفات ثنائي الأمونيوم وفوسفات أحادي الأمونيوم الأسمدة الفوسفاتية، بالإضافة إلى 22 ألف طن من المنتجات التحويلية.