برنامج جديد.. 900 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لمنع الصراعات

قرر الاتحاد الأوروبي رفع قدرته على تعزيز السلام والأمن في المناطق المتضررة من النزاع، بميزانية تبلغ حوالي 900 مليون يورو، من خلال برنامج جديد لدعم السلام والاستقرار ومنع نشوب الصراعات.

وأوضح بيان أوروبي صادر في بروكسل، أن البرنامج سيدعم السلام والاستقرار ومنع نشوب الصراعات الإجراءات ذات الأثر العالمي أو العابر للحدود الإقليمية خلال الفترة 2021-2027.

وأوضح أن ذلك سيتم عبر تقديم المساعدة لبناء القدرات على منع نشوب الصراعات وبناء السلام والتأهب للأزمات والتصدي للتهديدات العالمية وعبر الإقليمية والناشئة، إضافة أن البرنامج سيسهم في تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.