الدبوس وابن عمير ينتزعان الأول في دق الحمر والشقح

حصل دبوس مبارك الدبوس على المركزين الأول والخامس في فردي دق الحمر خلال منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام في الصياهد الجنوبية، شمال شرق الرياض.

وحقق المركز الأول في فردي دق شقح عبدالرحمن عمير القحطاني، وحل في المراكز الثاني والثالث والرابع عبدالمحسن صالح الراجحي.

وجاء في المركزين الثاني والرابع في فردي دق الشقح إبراهيم عبدالله المهيدب، وحقق المركزين الثالث والخامس هادي عبدالله العمور.

يذكر أن عدد البكار التي عرضت اليوم أمام لجان التحكيم 30 فردية، منها خمس فرديات بنظام الإيجار، المستحدث في النسخة الحالية من المهرجان.