البرهان: الجيش السوداني سيظل على العهد مع الشعب ولن نفطر في أمنه وسلامته

أشاد الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية بالدور الذي ظلت تطلع به القوات المسلحة وزودها عن حياض الوطن وبذل الغالي والنفيس لحماية أرضه وعرضه.

وهنأ القائد العام للقوات المسلحة لدي مخاطبته صباح اليوم بكلية القيادة والأركان دارسي دورة القيادة والاركان المشتركة رقم (٤٨) بحضور عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق مهندس بحري مستشار ركن إبراهيم جابر ورئيس هيئة الأركان المكلف وقادة التشكيلات و الإدارات والوحدات بالقوات المسلحة هنأ الشعب السوداني وقواته المسلحة والقوات النظامية الاخري بمناسبة إعلان الاستقلال من داخل البرلمان والذكرى الثالثة لثورة ديسمبر المجيدة والذكري السادسة والستين لإستقلال السودان والاخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد

وشدد البرهان علي ضرورة مراجعة وتقييم الأداء خلال الفترة الماضية واستصحاب معاني التضحيات الجسام التي قدمها الرعيل الأول الذي صنع هذا الاستقلال معربا عن أمله في أن ينتظم الجميع في ركب الوحدة والبناء والتطوير.

وهنأ سيادته الضباط المتخرجين من القوات المسلحة السودانية و الدول الشقيقة والصديقة علي تفوقهم ونجاحهم في الدورة مثمنا دور القادة والموجهين والمعلمين بالكلية وخاصة هيئة التدريب لما بذلوه من جهد وعرق لإكمال مطلوبات العام التدريبي بامتياز حسب ماهو مخطط له رغم الظروف المحيطة بالبلاد وبالعالم جراء جائحة كورونا بما يحقق توطين العلوم والمعارف المختلفة التي ترفع درجات التأهيل.

وكفاءة القادة بما يعزز ويطور مفاهيم إدارة الدولة واصفا كلية القيادة والاركان بأنها احدي المنارات العلمية الرصينة التي تسهم في نقل المعرفة والعلوم وتأهيل القادة لاداء مهامهم .

وأكد سيادته ان القوات المسلحة السودانية ستظل علي العهد بها مع الشعب السوداني سند وعضد وصمام امان بارة بقسمها في حماية السودان والمحافظة على امنه وسلامته.

واعرب البرهان عن شكره للحضور جميعا خاصة الدول الشقيقة والصديقة مشيرا الي ان وجودهم يعد فرصة طيبة لتبادل الخبرات وصقل المعارف.

كما حيا سيادته الشهداء الأبرار والمرابطين في الثغور لحماية الارض والعرض.