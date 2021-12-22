تسهيل دخول كبيرات السن للروضة.. ومشاركة عالية بمعرض اللغة العربية بوكالة المسجد النبوي.. السديس: خدمة المعاقين أولوية

رغم المهام الجسيمة الرئيسية لرئاسة الشريفين سواء كانت خدمية أو تشغيلية أو تنظيمية في المسجد الحرام أو المسجد النبوي إلا أن المهام الإنسانية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة تحظى بالأولوية في رئاسة الحرمين سواء للقاصدين أو الزوار أو المعتمرين فضلا عن استمرارية تطوير منظومة الخدمات المقدمة واستخدام أحدث التقنيات والأنظمة الذكية لخدمة قاصدي المسجد الحرام، بما يتوافق مع رؤية الرئاسة التطويرية 2024 الرامية إلى الوصول لأعلى معايير الجودة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

السديس: أولوية لخدمة ذوي الاحتياجات

وتحرص الرئاسة للاهتمام بذوي الهم والمسنين ونقلهم من نقاط خاصة مخصصة لتوزيع العربات بالساحات الخارجية.

وجاء تدشين الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أحدث مشروع للعربات الجديدة المخصصة لكبار السن، بالمسجد الحرام للتسهيل لهذه الفئة من قاصدي وزوار بيت الله الحرام من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

أرقى الخدمات لكبار السن

وأكد الشيخ عبدالرحمن السديس أن خدمة لكبار السن في اولويات عمل الرئاسة لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة،تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وخصوصا كبار السن.

عربات مساندة وفق أحدث التقنيات

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى قد خصصت 8000 عربة كهربائية وعادية للتسهيل على زوار بيت الله الحرام تزامناً مع رفع الطاقة الاستيعابية مؤخرا للعمرة والصلاة بالمسجد الحرام، وللاستفادة من خدمة العربات لأداء شعائرهم بكل يسر وسهولة لخدمة زوار الحرمبأحدث الطرق التقنية المواكِبة لرؤية المملكة 2030

الجابري: الرئاسة حريصة على توفير عربات الطواف والسعي لكبار السن

من جهته، قال وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري إن رئاسة الحرمين وفرت العديد من الخدمات أبرزها خدمة عربات الطواف والسعي المخصصة لكبار السن وذوي الإعاقة التي تقدم خدماتها إدارة الخدمات والتنقل بالمسجد الحرام، حيث خصصت الخيارات المناسبة لضيوف الرحمن وزوار بيت الله الحرام التي تناسبهم من وعربات.

المحيميد يناقش الخطة الاستراتيجية للوكالة

وناقش مجلس وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام في إجتماعه الدوري اليوم، الذي ترأسه مساعد الرئيس العام المكلف ووكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، الخطة الاستراتيجية للوكالة والإدارات التابعة لها، والمبادرات المزمع تنفيذها التي روعي فيها تحقيق التحول التقني والرقمي في الخدمات التي تقوم بها الوكالة والتي اشتملت على روبوتات ذكية وخريطة تفاعلية للإرشاد المكاني داخل المسجد الحرام إطار جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لمواكبة رؤية المملكة العربية السعودية (٢٠٣٠) من خلال خطة الإنطلاقة التطويرية والتحولات الرقمية (٢٠٢٤).

تفعيل مبادرة طوافكم آمن

وفي نفس الإطار فعلت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية ممثلةً بالإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية مبادرة [طوافكم آمن] ضمن مبادرتها الرئيسية {تطوع}، لتقديم الخدمات الطبية والإرشادات الصحية بالتعاون مع زمزم للخدمات الصحية التطوعية.

ولفت وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد الحازمي، بأن الرئاسة تحرص كل الحرص على الاهتمام بخدمة قاصدي المسجد الحرام وتقديم كافة الخدمات التطوعية لهم بالمسجد الحرام.

ميدانيا تشهد للرئاسة حراكا دائما حيث بحثت اللجنة تطوير آلية العمل ومعالجة الملاحظات الميدانية ومتابعتها على مدار الساعة، برئاسة رئيس لجنة المتابعة الميدانية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، محمد بن عقال الندوي، جملة من المواضيع والتي تهدف لتحسين الاعمال الميدانية بذل المزيد من الجهود لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لهم وتطوير منظومة الخدمات ومتابعة الأعمال الميدانية والفنية والتشغيلية.

الخضيري والأيوبي يزوران اللغة العربية والتواصل الحضاري

بالمقابل شهدت وكالة المسجد النبوي حراكا محموما على كل المستويات طوال الاسبوع الحالي حيث اطلع مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري على معرض”اللغة العربية والتواصل الحضاري” وما يحتويه من مخطوطات وأدوات الخط العربي وركن الخطاط والمكتبة الرقمية الذكية.كما المستشار وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية بزيارة مماثلة لمعرض”اللغة العربية والتواصل الحضاري” .. كما أقامت الوكالة المساعدة للشؤون الفكرية والثقافية ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الفكرية والثقافية بالتعاون مع الإدارة العامة لأكاديمية المسجد النبوي، محاضرةً عن بُعد بعنوان “اللغة العربية وتميزها على سائر اللغات” بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.

الوكالة النسائية تستقبل كبيرات السن وتسهل دخولهن للروضة

حرص الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي على تمكين المراة في وكالة المسجد النبوي ؛ و لم تكتفي وكالة الشؤون النسائية بالمسجد النبوي الشريف؛ لخدمة قاصدات وزائرات المسجد فحسب ؛ بل امتد عمل الوكالة ممثلة في ادارة الخدمة الاجتماعية النسائية في تنفيذ البرامج والانشطة والفعاليات التثقيفية للموظفات والزائرات للمسجد النبوي.

وتعنى الإدارة أيضا ضمن أنشطتها التي تنظمها على مدار العام؛ استقبال كبيرات السن والمريضات من جميع الجهات داخل المدنية وخارجها وتسهيل دخولهم للروضة والصلاة فيها وشرح الخدمات المقدمة في المسجد النبوي ادارة الخدمة الاجتماعية النسائية إدارة التي تعنى بالبرامج والانشطة والفعاليات التثقيفية للموظفات والزائرات للمسجد النبوي.

كما تقوم ادارة الخدمة الاجتماعية النسائية ادارة توزيع كتيبات ومنشورات وعبوات ماء زمزم على القاصدات واستقبلت الادارة مؤخرا عدد من مستفيدات الرعاية الصحية المنزلية بالمدينة المنورة وسهلت دخولهن للصلاة في الروضة والصلاة فيها بالتعاون مع الادارة العامة للخدمة الاجتماعية.

إطلاق مبادرة “كوني إيجابية” بالمسجد النبوي

من جانب آخر، أطلقت الإدارة العامة لتمكين الموظفات ممثلة في إدارة تحفيز وتمكين الموظفات للعمل الميداني بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي مبادرة “كوني إيجابية” وذلك بحضور منسوبات وكالة شؤون المسجد النبوي ومنسوبات قوة أمن المسجد النبوي.

وأوضحت مديرة إدارة تحفيز وتمكين الموظفات للعمل الميداني فايزة المزيني أنه تم الحديث عن مفهوم وفوائد الإيجابية وكذلك المواقف الإيجابية وصفات الشخص الإيجابي وذلك لتعريف المنسوبات بأهم النقاط التي تزيد من إيجابية الموظف وذلك لزيادة العطاء والإنتاجية.

وكان الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوب الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، قد أطلق مؤخرا خطة مبادرات تمكين المرأة بوكالة المسجد النبوي المتنوعة والأولى من نوعها والتي تضمنت؛ (20) برنامجا ومبادرة ودراسة تطويرية في جوانب التعريف بالخدمات -التعاون الميداني -استقبال وخدمات خاصة- تطوير بيئة تقديم الخدمات -توفير أدلة استرشادية -خدمات رقمية وذكية -توفير أدوات وتجهيزات -التعاون مع جهات متخصصة – تنظيم زيارا ت خاصة –دراسات ومقترحات.

وحظي المسجد النبوي باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، وتحرص في وكالة المسجد النبوي لحشد كل طاقاتنا لتمكين الشباب والمرأة وصناعة كوادر تقنية مميزة ومؤهلة لتلبية متطلبات التقانة الحديثة خدمة للقاصدين وفق تطلعات القيادة الحكيمة ومواكبة للرؤية السعودية٢٠٣٠.