بعد عدم رجوعه من قطر .. الطائي يوضح سبب غياب أمير سعيود

تلقت جماهير الطائي،اليوم، صدمة كبيرة بسبب لاعب النادي المحترف أمير سعيود، بعد عدم رجوعه من قطر بعد انتهاء بطولة كأس العرب، والتي شارك فيها مع منتخب بلاده

وأوضحت إدارة نادي الطائي، مساء اليوم، أن اللاعب قد تعرض لإصابة وذلك قبل التحاقه بمعسكر منتخب بلاده المشارك في بطولة كأس العرب وأن اللاعب قد طلب التحاقه بالمعسكر وذلك بعد موافقة المدرب وبعد انتهاء مشاركة اللاعب رغم اصابته وبعد نهاية بطولة كأس العرب طلب اللاعب عرض اصابته على أحد المراكز الطبية المتخصصة في قطر والتي بدورها تستعد لاستقبال بطولة كأس العالم قريباً حيث تم جلب العديد من الأجهزة الطبية المتطورة هناك.

وتمنت الإدارة عودة اللاعب بعد شفاءه التام لصفوف الفريق فيما يتوقع ابتعاد اللاعب عن الملاعب لمدة أسبوعين قادمين .