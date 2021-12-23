كأس الرابطة الإنجليزية: تشيلسي وتوتنهام يتأهلان

تأهل فريقا تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزي المحترفة لكرة القدم، امس الأربعاء.

وصعد تشيلسي إلى المربع الذهبي للبطولة عقب فوزه 2-0 على برينتفورد مضيفه، في حين فاز توتنهام على ويستهام ضيفه 2-1 في دور الثمانية للمسابقة.

وجاء الهدف الأول لتشيلسي عبر النيران الصديقة، بعدما سجل السويدي بونتوس يانسون، مدافع برينتفورد، هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 80، فيما أضاف جورجينيو الهدف الثاني للفريق الأزرق في الدقيقة 85 من ركلة جزاء.

وأكمل توتنهام عقد المتأهلين للدور قبل النهائي، عقب فوزه المثير 2-1 على ويستهام ضيفه في قمة لندن.

وبادر توتنهام بالتسجيل في الدقيقة 29 عن طريق الهولندي ستيفن بيرجوين، لكن جارود بوين سجل هدف التعادل لويستهام في الدقيقة 32.

ولم يهنأ الضيوف بهدف التعادل كثيراً، بعدما أعاد البرازيلي لوكاس مورا التقدم للفريق المضيف بتسجيله الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 34.

يذكر أن أرسنال كان أول المتأهلين للدور قبل النهائي للبطولة، عقب فوزه الكبير 5-1 على ضيفه سندرلاند امس الأول الثلاثاء.