إصابات #كورونا حول العالم تتجاوز 276.13 مليون والوفيات 5.6 ملايين

تجاوز عدد المصابين بفيروس “كورونا” في العالم 276.13 مليون حالة، فيما بلغت الوفيات خمسة ملايين و670030 حالة بحسب إحصاء لوكالة “رويترز”.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إن البلاد سجلت 100 ‬إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.

وأفاد بيان من اللجنة بأن 71 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا. وسجل بر‭ ‬الصين الرئيسي حتى الأربعاء 100644 إصابة، فيما لم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس عن تسجيل 6919 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 589 ألفا و978 .

كما سجلت البلاد 109 حالات وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة إلى 5015 وفاة.