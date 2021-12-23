تواصل عمليات البحث عن المفقود #منصور_عسيري بمكة المكرمة

ناشدت جمعية عون للبحث والإنقاذ، وجمعية الزهايمر البحث عن المفقود منصور عسيري‬⁩ 62 سنة الذي يعاني من ⁧‫الزهايمر‬⁩.

‏ويرتدي عسيري ثوب ابيض وجاكيت اسود، وخرج يوم الاربعاء من ⁧‫مستشفى النور‬⁩ في مكة المكرمه ، حيث يعاني من مرض الزهايمر.

وتأمل الجمعية ممن يشاهده، أو يملك معلومة التواصل على:

‏0503799945

‏او

‏0555090101 ، سائلين الله أن يحفظ المفقود ويرده إلى أهله سالمًا.

ووفقًا للاتفاقية المبرمة بين الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر وجمعية عون للبحث والإنقاذ فإنها تناشد أهالي مكة بالتعاون والتبليغ عن المفقود، انطلاقًا من الموقف الإنساني.