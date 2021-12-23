ارتفاع #أسعار_الذهب اليوم في #السعودية.. وعيار 21 عند 190.64 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية بداية تعاملات اليوم الخميس 23 ديسمبر/ كانون الأول 2021، وسط صعود المعدن الاصفر في الأسواق العالمية.

وبلغ جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 217.86 ريال (58.03 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) إلى 190.64 ريال (50.78 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 مستهل تعاملات اليوم الخميس في السعودية إلى 163.40 ريال (43.52 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 127.09 ريال (33.85 دولار).

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس ، ارتفاعا إلى نحو 6776 ريال (1805 دولارا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية صباح تعاملات اليوم الخميس نحو 1525 ريال (406.21 دولار).

وعالميًا، تحركت أسعار الذهب في نطاق صغير في ظل تداولات هادئة بسبب موسم الأعياد، أمس الأربعاء، مقتفية أثر تقلب الدولار إذ فاق الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، الذي غذاه انتشار المتحور أوميكرون، الإقبال على المخاطرة.

وارتفع سعر الذهب في العقود الفورية، بنسبة 0.1% إلى 1787.83 دولار للأوقية الساعة 12:03 بتوقيت جرينتش.

كما زاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة، بنسبة 0.1% إلى 1791 دولارا للأوقية.

وارتفعت الفضة، بنسبة 0.6% إلى 22.63 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم، بنسبة 2.1%، إلى 1829.13 دولار