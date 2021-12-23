الهلال الأحمر يشارك في «بحث وإنقاذ 43» بمحافظة رابغ

بحضور رئيس هيئة الهلال الاحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسى شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي، في التمرين العملي للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة العربية السعودية، “بحث وإنقاذ 43” بمحافظة رابغ، الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء، بحضور أعضاء الجهات الحكومية وغير الحكومية الـ(31) المشاركين في اللجنة الدائمة للخطة.

ويهدف التمرين إلى الوقوف ميدانياً على مدى استعداد وجاهزية الجهات المشاركة بالخطة، ومن بينها الهلال الأحمر السعودي، والتأكد من مدى قدرتها الفعلية على مواجهة الحوادث والكوارث البحرية التي قد تحدث – لا قدر الله- وكذلك رفع درجة ومستوى التنسيق الميداني بين الجهات المشاركة بما يخدم تحقيق أفضل النتائج.

وجاءت مشاركة هيئة الهلال الأحمر السعودي، ضمن المجموعة الثالثة العاملة بالفصل الثاني من التمرين.

حيث تمثلت مهمتها في تجهيز سيارات لإسعاف المصابين والمساعدة في فرزهم ونقلهم من منطقة التجميع والإخلاء الطبي إلى المستشفيات التي تحددها وزارة الصحة.

وأظهرت مشاركة الهيئة في التمرين، استعداد الهلال الأحمر لتنفيذ عمليات الفرز والإخلاء الطبي بكفاءة عالية حتى في أوقات الأخطار والكوارث.

وكذلك قدرة منسوبيها على مواجهة الحوادث البحرية المختلفة ومعرفة كيفية التعامل معها في حالة وقوعها.

وشهدت المشاركة حضور مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور / مصطفى بلجون ومدير عام الادارة العامة للاتصال المؤسسي الاستاذ/ عبدالعزيز الصوينع ومدير عام للادارة العامة للمخاطر الاستاذ/ماجد السيحاني ومدير الادارة العامة للشراكات المجتمعية بالهيئة الاستاذ/ محمد الحساني