بسبب #كورونا.. ” #آبل” تغلق 8 متاجر للتجزئة في يومين

أغلقت “آبل” 8 متاجر للتجزئة تابعة لها في الولايات المتحدة وكندا خلال اليومين الماضيين فقط، في ظل زيادة إصابات “كورونا” بين الموظفين والمستهلكين.

وتتجه “آبل” عادة لإغلاق متاجرها للتجزئة عند إصابة حوالي 10% من العاملين في تلك الفروع بفيروس “كورونا”.

وبحسب ما ذكرته وكالة “بلومبرج” ، ارتفعت إجراءات الإغلاق وإعادة فتح متاجر”آبل” في الأسابيع الأخيرة، إذ كانت اتجهت قبل تلك الواقعة إلى إغلاق وإعادة فتح 8 متاجر أخرى من بينها متاجر في تكساس وهاواي وأوهايو أوتاوا.

وعادة ما تستغرق عملية إغلاق متاجر التجزئة التابعة لـ”آبل” أيام قليلة فقط.

وقالت الشركة الأمريكية في بيان: “نحن نراقب الأوضاع بانتظام ولا نزال نعدل التدابير الصحية لدينا لدعم صحة عملائنا وموظفينا، إذ نحن لا نزال ملتزمين باتباع نهج شامل لفرقنا والذي يدمج الاختبارات المنتظمة بالفحوصات الصحية اليومية، وإلزام البائع والمستهلك بارتداء الكمامة”.