كأس أمم أفريقيا تنطلق في موعدها بعد اتفاق “كاف” لمواجهة #كورونا

من المقرر أن تنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في الكاميرون كما خطط لها في يناير المقبل، وذلك عقب اتفاق الحكومة مع الاتحاد الأفريقي للعبة على خطة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في البطولة.

وترددت على نطاق واسع تكهنات حول تأجيل البطولة مجدداً بسبب انتشار متحور أوميكرون ومخاوف الأندية الأوروبية من سفر لاعبيها إلى الكاميرون.

كانت الاضطرابات في الكاميرون وتعارض جزئي مع بطولة كأس العالم للأندية، عوامل أخرى ولكن البطولة تستعد للإنطلاق كما هو مخطط لها يوم التاسع من الشهر المقبل.

وذكر “كاف” في بيان له قبل الكشف عن خطة مواجهة كورونا: لقد حدث تقدم جيد في الأشهر القليلة الماضية في الكاميرون من خلال تشييد البنية التحتية للإستادات وملاعب التدريب وباقي المنشآت لاستضافة البطولة.

وأضاف البيان: وربما يكون بمقدور الجماهير حضور 52 مباراة من بطولة أفريقيا في الكاميرون فقط في حال حصلوا على التطعيم أو جاءت عيناتهم سلبية في اختبارات “بي سي آر” لم يمر عليها أكثر من 72 ساعة، او نتيجة سلبية لاختبار مستضد لم يمر عليها أكثر من 24ساعة.

وألتقى باتريس موتسيبي، رئيس “كاف” بالرئيس الكاميروني بول بيا في ياوندي الثلاثاء لوضع اللمسات الأخيرة على الخطة.

واختتم الاتحاد الأفريقي بيانه: كاف يواصل تحضيراته مع الشركاء والأطراف المعنية من أجل استضافة ناجحة للبطولة التي تنطلق في الكاميرون يوم التاسع من يناير 2022.