بعد توقفه عامين.. ” #حساب_المواطن” يوضح حقيقية استقبال #طلبات_الإعانة مجددًا

تداول مغردو مواقع التواصل، أنباء حول عودة استقبال طلبات الإعانة لذوي الدخل المنخفض والمحدود، بعد فترة توقف نحو عامين.

ونشر المغردون، خبرًا جاء فيه: “وزارة المالية تعيد استقبال طلبات الإعانة الخاصة بحساب المواطن لذوي الدخل المنخفض والمحدود، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد فترة توقف قاربت العامين”.

وأكد حساب المواطن، أنه تم تعليق التسجيل في البرنامج، وفقًا للتعديلات المقررة على ضوابط دعم البرنامج، مشيرًا إلى أن التسجيل كان متاحًا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020، لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم، ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

جاء ذلك في رد لحساب خدمة مستفيدي برنامج حساب المواطن، على استفسارات عديدة لمواطنين، حول حقيقة فتح التسجيل، فيما تساءل آخرون عن موعد فتح التسجيل.

وأشار حساب المواطن، إلى أنه لا يوجد تاريخ محدد لعودة فتح باب التسجيل، مؤكدًا أنه يتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري.