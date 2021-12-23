المجلس التنسيقي الإماراتي السعودي: رفع كفاءة الرياضة النسائية في البلدين

اختتم ملتقى القيادات النسائية الرياضية السنوي، والذي نظمته لجنة المرأة في المجلس التنسيقي الإماراتي السعودي، عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بو حميد، ونائب وزير الرياضة السعودي بدر بن عبدالرحمن القاضي والأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، خالد المدفع.

وأعربت حصة بنت عيسى بوحميد، عن سعادتها وفخرها بهذا التجمع الأخوي نحو مزيد من العمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها المجتمعية ومساهمتها في بناء المجتمع.

وأشارت إلى استمرار الجهود نحو تحقيق التكامل في العمل المشترك بين اللجان، للوصول للأهداف الرئيسة الموضوعة من قبل المجلس التنسيقي والتي تعزز دور المرأة الريادي.

من جانبه أعرب بدر بن عبدالرحمن القاضي، عن امتنانه لقيادتي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودورهما الكبير في تعزيز روابط الأخوة والمحبة بين البلدين الشقيقين، من خلال إقامة مثل هذه البرامج واللجان المشتركة، بما يحقق المزيد من التكامل والتنسيق في مختلف المجالات ومن بينها المجال الرياضي.

مؤكداً أهمية العمل نحو رفع كفاءة الرياضة النسائية، والاستمرار في تمكين المرأة في مختلف المجالات خصوصاً في المجال الرياضي، بما يخدم مواطنات البلدين الشقيقين.

عقب ذلك انطلقت جلسات الملتقى الأربع، حيث انطلقت الجلسة الأولى التي تحمل عنوان “إنجازات المرأة الرياضية في السعودية والإمارات” وشاركت فيها الأميرة نوف بنت خالد آل سعود رئيس لجنة المرأة من الجانب السعودي، والدكتورة مي الجابر عضو الهيئة العامة للرياضة رئيس اتحاد الريشة الطائرة، أعقبتها الجلسة الثانية التي تحمل عنوان “الأسرة والرياضة”.

وشاركت فيها حصة تهلك، الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، والدكتورة هلا التويغري أمين عام مجلس شؤون الأسرة السعودي، والدكتورة رزان دقماق إخصائية تغذية علاجية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في قسم القلب.

أما الجلسة الثالثة فحملت عنوان “ريادة وتمكين المرأة في القطاع الرياضي” وشاركت فيها كل من ناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، وأضواء العريفي وكيل وزارة الرياضة للتخطيط الإستراتيجي والتطوير بالمملكة العربية السعودية.

واختتم الملتقى بالجلسة الرابعة التي حملت عنوان “رياضية ومسيرة نجاح” وشاركت فيها كل من مدربة كرة القدم المواطنة حورية الطاهري، ولاعبة المبارزة السعودية لمى الفوزان.