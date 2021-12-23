المسند: العشر الأواخر من ديسمبر والأولى من يناير الأبرد في السنة

أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، عبدالله المسند أن وفقاً للبيانات المناخية لأكثر من 35 سنة يتضح أن شهر ديسمبر ويناير أبرد شهور السنة، خاصة العشر الأواخر من ديسمبر، والعشر الأولى من يناير.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على أجزاء من شمال ووسط وغرب المملكة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية ومرتفعات منطقة مكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.