لبينا كافة التزاماتنا.. روسيا تتبرأ من ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن من غير المنصف اتهام روسيا بالمسؤولية عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية في أوروبا في ظل تلبية شركة جازبروم الروسية كافة التزاماتها في الإمداد.

وصرح بوتين خلال مؤتمر صحفي سنوي بأن جازبروم كان عليها تلبية جميع التزاماتها بموجب الاتفاقات طويلة الأمد قبل التوريد للأسواق الفورية، مضيفا أن البلدان التي أبرمت عقودا طويلة المدى، مثل ألمانيا، لديها الآن أسعار أقل بكثير ويمكنها حتى أن تعيد بيع الغاز لجيرانها وتحقيق ربح.

وقال بوتين إن أوروبا خلقت مشكلاتها المتعلقة بالغاز بنفسها وعليها أن تحلها بنفسها، مضيفا أنه يشك في أن بعض الغاز الروسي الواصل إلى ألمانيا عبر خط أنابيب يعاد بيعه في نهاية المطاف إلى أوكرانيا.