ليبيا: تراجع إنتاج النفط 350 ألف برميل يوميا

صرح وزير النفط الليبي محمد عون بأن إجمالي إنتاج البلاد يشهد تراجعا بأكثر من 350 ألف برميل في اليوم بسبب إغلاق أربعة حقول هذا الأسبوع في جنوب غرب البلاد.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عنه القول إن عناصر حرس المنشآت النفطية الذين تسببوا في الإغلاق لا يزالون متمسكين بمطالبهم، دون توضيح تفاصيل.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أعلنت منتصف الأسبوع الجاري حالة القوة القاهرة بعد فقدان أكثر من 300 ألف برميل في اليوم بسبب إيقاف إنتاج الخام من حقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة جنوب غربي البلاد من قبل “أفراد تابعين لحرس المنشآت النفطية”، محذرة من أن استمرار هذه الإغلاقات يتسبب في إهدار لثروات البلاد.

وكان أحد موظفي مكتب الإعلام بمؤسسة النفط الليبية أدلى بتصريح سابقا أوضح فيه أن عناصر حرس المنشآت أغلقوا الحقول “بسبب حقوق مالية”.