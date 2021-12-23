جامعة شقراء تعقد حلقة نقاشية ضمن مشروع تعزيز كفاءة البحوث باللغة العربية

عقدت جامعة شقراء، ممثلة بفريق تنفيذ مشروع تعزيز كفاءة البحوث والدراسات العلمية باللغة العربية في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية، صباح الأحد الماضي 15/5/1443هـ، حلقة نقاشية للأقسام المعنية بالمشروع وذلك ضمن الخطوات التنفيذية للمشروع والذي شهد عقد العديد من الجلسات النقاشية وورش العمل.

وتناولت حلقة النقاش التي عقدت اليوم عدة محاور منها؛ التعرف على مدى ملاءمة برامج التدريب والتحفيز في المجال البحثي، وكذلك الوقوف على المبادرات المرتبطة بأدوات تأهيل أساتذة مقررات مناهج البحث، حيث خرجت النقاشات بعدة توصيات منها إنشاء مراكز تدريب بحثية متخصصة بالجامعة وتدريب الباحثين فيها على منهجيات بحثية جديده وتعريفهم بالموضوعات البحثية المتخصصة الجديدة.

كما حث المشاركون في الحلقة النقاشية على تشجيع المشاركة في البحوث بين المتخصصين.

ودعم إنشاء الفرق البحثية في مجال العلوم الإنسانية، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة أن يتم إسناد تدريس مقررات مناهج البحث إلى المتخصصين في مجال مناهج البحث في العلوم الإنسانية، واعتماد آلية (التطبيق العلمي) لمقررات مناهج البحث، والذي يعد من أهم أدوات نجاح أستاذ مقرر مناهج البحث ونحوها من المبادرات.