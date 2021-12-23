“الأسهم السعودية” يغلق مرتفعا بتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 67.03 نقطة ليقفل عند مستوى 11271.46 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 128 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 135 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، وأميانتيت، والأبحاث والإعلام، وسابك للمغذيات الزراعية، والعربية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات باتك، وتنمية، ولازوردي، والإنماء طوكيو م، ومعدنية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.14% و4.08% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وعذيب للاتصالات، والاستثمار، والجزيرة، ومسك الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وعذيب للاتصالات، وسابك، وشمس، والمنجم الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 136.08 نقطة ليقفل عند مستوى 26454.11 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 99 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 770 ألف سهم تقاسمتها 4126 صفقة.